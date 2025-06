Balade au cœur des vergers Maison de la Mirabelle Rozelieures 9 juillet 2025 15:30

Meurthe-et-Moselle

Balade au cœur des vergers Maison de la Mirabelle 16 rue du Capitaine Durand Rozelieures Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-09 15:30:00

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-20

Au départ de la Maison de la Mirabelle, vivez une expérience unique au cœur de nos vergers ! Au programme: Balade dans les vergers avec la découverte des 4 saisons de la mirabelle. Profitez des vues magnifiques sur la campagne et les environs (volcan d’Essey), entre champs, prairies, vergers et forêt. La balade se terminera par une visite de la Maison de la Mirabelle avec la distillerie, suivie d’un goûter avec sirop de mirabelle ou cocktail maison et tartelette à la mirabelle. Tarifs: 14€/adulte ou 9€/enfant de moins de 16 ans. Non accessible aux poussettes, Minimum de 6 inscrits pour maintien de la rando.

Inscription et réservation en ligne.Tout public

Maison de la Mirabelle 16 rue du Capitaine Durand

Rozelieures 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 32 26 sabinegralletdupic@hotmail.fr

English :

Depart from the Maison de la Mirabelle for a unique experience in the heart of our orchards! On the program: a stroll through the orchards to discover the 4 seasons of the Mirabelle plum. Enjoy magnificent views over the countryside and surrounding area (Essey volcano), between fields, meadows, orchards and forest. The tour ends with a visit to the Maison de la Mirabelle and the distillery, followed by a snack of mirabelle syrup or house cocktail and mirabelle tartlet. Price: 14/adult or 9/child under 16. Not accessible to baby carriages. Minimum of 6 participants to maintain the tour.

Online registration and booking.

German :

Erleben Sie vom Maison de la Mirabelle aus eine einzigartige Erfahrung im Herzen unserer Obstplantagen! Programm: Spaziergang durch die Obstgärten mit Entdeckung der 4 Jahreszeiten der Mirabelle. Genießen Sie die herrliche Aussicht auf die Landschaft und die Umgebung (Vulkan von Essey), zwischen Feldern, Wiesen, Obstgärten und Wäldern. Der Spaziergang endet mit einem Besuch des Maison de la Mirabelle mit der Brennerei, gefolgt von einem Imbiss mit Mirabellensirup oder hausgemachtem Cocktail und Mirabellen-Törtchen. Preis: 14/Erwachsener oder 9/Kind unter 16 Jahren. Nicht kinderwagentauglich. Mindestens 6 Teilnehmer für den Erhalt der Wanderung.

Anmeldung und Reservierung online.

Italiano :

Partite dalla Maison de la Mirabelle e vivete un’esperienza unica nel cuore dei nostri frutteti! In programma: una passeggiata tra i frutteti per scoprire le 4 stagioni della prugna Mirabelle. Godetevi la magnifica vista sulla campagna e sui dintorni (vulcano Essey), tra campi, prati, frutteti e foreste. La passeggiata si conclude con una visita alla Maison de la Mirabelle e alla distilleria, seguita da uno spuntino a base di sciroppo di mirabelle o cocktail della casa e crostata di mirabelle. Prezzo: 14 per adulto o 9 per bambino sotto i 16 anni. Per mantenere il tour è necessario un minimo di 6 partecipanti.

Iscrizione e prenotazione online.

Espanol :

Salga de la Maison de la Mirabelle y viva una experiencia única en el corazón de nuestros huertos En el programa: un paseo por los huertos para descubrir las 4 estaciones de la ciruela Mirabelle. Disfrute de magníficas vistas sobre el campo y los alrededores (volcán Essey), entre campos, prados, huertos y bosque. El paseo termina con una visita a la Maison de la Mirabelle y a la destilería, seguida de un aperitivo de sirope de mirabel o cóctel de la casa y tarta de mirabel. Precio: 14 por adulto o 9 por niño menor de 16 años. No hay acceso para cochecitos. Se requiere un mínimo de 6 participantes para mantener la visita.

Inscripción y reserva en línea.

