Balade au cœur d’une réserve naturelle protégée Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne Saint-Louis

Venez découvrir l’ancienne plaine d’inondation du Rhin dans cette réserve naturelle, une mosaïque de milieux humides caractérisée par une faune et une flore remarquables.

Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est 03 89 89 78 59 http://www.petitecamarguealsacienne.com La Réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne est située au sud de la plaine d’Alsace.

Elle devient, en 1982, la première réserve naturelle protégée d’Alsace et occupe une surface de 906 hectares (communes de Bartenheim, Kembs, Rosenau, Saint-Louis, Village-Neuf, dans le Sundgau), protégeant une mosaïque de milieux dans l’ancien lit majeur du Rhin.

La Petite Camargue alsacienne a su conserver ses anciens bâtiments de style Napoléon III et œuvre aujourd’hui pour le retour du saumon dans le Rhin.

Aujourd’hui encore, deux pisciculteurs y travaillent activement, et chaque année, des milliers de juvéniles sont alevinés dans le fleuve et ses affluents.

La pisciculture impériale de Huningue a retrouvé sa vocation première : la production d’alevins de saumon atlantique pour le repeuplement du Rhin et de ses affluents.

Dans la Petite Camargue alsacienne, les patrimoines se conjuguent au pluriel : historiques, avec la maison éclusière restaurée au bord du canal de Huningue, qui présente les expositions permanentes « Mémoire du Rhin » et « Mémoire de saumon » ; et naturels, avec les 906 hectares de nature classés Réserve naturelle en 2006, dans l’ancienne plaine d’inondation du Rhin. Parking stade de l’Au – Parking maison éclusière.

© Petite Camargue Alsacienne