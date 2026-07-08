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AGENDA · Neffiès

BALADE AU COUCHER DE SOLEIL À NEFFIÈS Neffiès

samedi 22 août 2026 · Neffiès

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Impasse du Couvent
Ville
34320 Neffiès
Département
Hérault
Tarif
13

Neffiès

BALADE AU COUCHER DE SOLEIL À NEFFIÈS

Impasse du Couvent Neffiès Hérault

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Balade nocturne d’environ 10 kilomètres sur les chemins de Neffiès.
Départ à 19h30 sur la place de l’ancien couvent. Prévoyez vos chaussures de marche, une lampe et votre gourde. Pour des raisons de sécurité nos amis à 4 pattes ne sont pas invités. Balade sur inscription (5 euros) , repas sur place possible voir le menu sur l’affiche (+8 euros).
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Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 56 70 03 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening walk of about 10 kilometers along the trails of Neffiès.
We’ll set off at 7:30 p.m. from the square in front of the former convent. Please bring walking shoes, a flashlight, and a water bottle. For safety reasons, our four-legged friends are not allowed. Registration required for the walk (5 euros); dinner available on site—see the menu on the poster (+8 euros).

L’événement BALADE AU COUCHER DE SOLEIL À NEFFIÈS Neffiès a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OT AVANT-MONTS

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