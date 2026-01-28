Balade au coucher du soleil et astronomie Écluzelles
Écluzelles Eure-et-Loir
2026-04-19 20:30:00
Quand le jour décline, la nature et sa faune changent de ton. Suivez le guide pour une balade au crépuscule, avant de lever les yeux pour une initiation à l’astronomie. Une soirée pour prendre le temps et décrocher la lune !
Intervenant Patrick Mulet
RDV à 20h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr
As daylight fades, nature and its wildlife change in tone. Follow the guide for a twilight stroll, before looking up for an introduction to astronomy. An evening to take your time and catch the moon!
