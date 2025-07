BALADE AU COUCHER DU SOLEIL ET DÉGUSTATION DE VINS Saint-Saturnin-de-Lucian

Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Partez pour une expérience inoubliable sur les hauteurs de Saint-Saturnin, au cœur du Géoparc Terres d’Hérault.

Guidés par un accompagnateur passionné, vous explorerez un site d’exception, entre paysages grandioses, flore remarquable et formations rocheuses spectaculaires. Ce sera aussi l’occasion de découvrir la géologie de ce lieu riche en histoires.

Au sommet, laissez-vous émerveiller par un coucher de soleil saisissant, le tout dans une ambiance conviviale autour d’un pique-nique partagé.

La journée s’achèvera en beauté avec une dégustation de vins de l’AOC Terrasses du Larzac, animée par deux vignerons du territoire.

Mas Lasta, Anne Laure Sicard, Vigneronne à St Jean de la Blaquière

Domaine des Grecaux, Sophie et Arnaud Sandras, Vignerons à Saint Jean de Fos

Géo-évenement, en partenariat avec l’AOC terrasses du Larzac.

A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire.

La participation financière est non obligatoire mais bienvenue, selon le désir de chacun, ses moyens et la valeur qu’il donne à ce à quoi il a participé.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué après l’inscription. .

Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie

English :

Set off for an unforgettable experience on the heights of Saint-Saturnin, in the heart of the Terres d?Hérault Geopark.

German :

Machen Sie sich auf zu einem unvergesslichen Erlebnis auf den Höhen von Saint-Saturnin, im Herzen des Geoparks Terres d’Hérault.

Italiano :

Partite per un’esperienza indimenticabile sulle alture di Saint-Saturnin, nel cuore del Geoparco delle Terres d’Hérault.

Espanol :

Viva una experiencia inolvidable en las alturas de Saint-Saturnin, en el corazón del Geoparque de las Tierras de Hérault.

