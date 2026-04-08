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Balade au coucher du soleil sur la plage Mimizan

mardi 6 octobre 2026 · Mimizan

Balade au coucher du soleil sur la plage Mimizan

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Mimizan Plage
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
40 40 Tarif de base plein tarif

Mimizan

Balade au coucher du soleil sur la plage

Mimizan Plage Mimizan Landes

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06 20:00:00

Date(s) :
2026-10-06

Vivez le coucher du soleil en roulant sur la plage en balade accompagnée sur un Tchanquaroue ( Trottinette électrique XL)
Info et résa au 0623561688   .

Mimizan Plage Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 56 16 88  contact@charavoile40.fr

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English : Balade au coucher du soleil sur la plage

L’événement Balade au coucher du soleil sur la plage Mimizan a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Mimizan

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