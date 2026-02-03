BALADE AU CRÉPUSCULE, À LA RENCONTRE DE LA VIE NOCTURNE DEVANT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL Toulouse

BALADE AU CRÉPUSCULE, À LA RENCONTRE DE LA VIE NOCTURNE

DEVANT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 Boulevard de la marquette Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Participez à cette excursion naturaliste au crépuscule sur la biodiversité des bords de Canal et ses espèces protégées et remarquable !

A la tombée du jour, une autre vie s’éveille en ville. Le long du Canal du Midi à Toulouse, de nombreuses espèces vivent, chassent et se déplacent dans l’obscurité. A la lumière du crépuscule, partezà la rencontre de ces espèces nocturnes. Découvrez en balade la Trame noire permettant aux animaux de circuler et d’accéder aux habitats nécessaires à leur survie en milieu urbain. À partir d’exemples, comme celui des chauves-souris, vous observerez l’impact des aménagements, de l’éclairage urbain et des solutions pour favoriser la biodiversité et la bonne santé de cette faune active durant la nuit.

Une balade pour observer et imaginer ensemble une ville accueillante pour la nature.

balade coproduite par le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Terres Toulousaines

Rappel du parcours Départ devant le Conseil départemental, sortie de station de Métro canal du midi et escapade jusqu’aux Ponts jumeaux, puis retour sur l’autre berge.

Places limitées, réservation obligatoire. .

DEVANT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 Boulevard de la marquette Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Take part in this naturalist twilight excursion on the biodiversity of the banks of the Canal and its protected and remarkable species!

L’événement BALADE AU CRÉPUSCULE, À LA RENCONTRE DE LA VIE NOCTURNE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE