Balade au crépuscule dans les vignes Ammerschwihr 16 juillet 2025 18:45

Haut-Rhin

Balade au crépuscule dans les vignes 13 Grand rue Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 18:45:00

fin : 2025-07-16 21:00:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-07-23

2025-08-13

2025-08-20

Invitation à une balade gourmande au crépuscule ! Une expérience inédite à vivre!

Laissez-nous vous transporter dans une expérience envoûtante au cœur des vignes lors des crépuscules enchanteurs !

Une balade paisible vous emmènera à travers les rangées de vignes, où chaque pas résonne en harmonie avec la nature qui s’éveille doucement. Les vignerons partageront avec vous les secrets de la viticulture, vous expliquant le rythme de travail méticuleux et minutieux qui préside à la naissance de ces précieux raisins. Vous découvrirez les nuances subtiles du cycle de croissance des vignes et les techniques traditionnelles utilisées pour créer les grands crus.

Au sommet de cette expérience, une dégustation exquise vous attendra au cœur du prestigieux Grand Cru Kaefferkopf. Là, vous serez accueilli par une sélection raffinée de mets délicats, spécialement conçus pour accompagner les vins de qualité exceptionnelle.

Vous laisserez vos sens se délecter des arômes complexes et des saveurs riches qui dansent sur votre palais, laissant une empreinte inoubliable de l’essence même de ce terroir magique.

Pour les plus jeunes (-16ans), jus de raisin et 3 bouchées. En cas de mauvais temps, les vignerons se reservent le droit de faire la soirée au Domaine Freyburger (13 Grand Rue 68770 Ammerschwihr). .

13 Grand rue

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 25 72 info@freyburger.fr

English :

Invitation to a gourmet stroll at dusk! A unique experience to live!

German :

Einladung zu einem Gourmet-Spaziergang in der Abenddämmerung! Ein ganz neues Erlebnis!

Italiano :

Invito a una passeggiata gastronomica al tramonto! Un’esperienza unica!

Espanol :

¡Invitación a un paseo gastronómico al atardecer! ¡Una experiencia única!

L’événement Balade au crépuscule dans les vignes Ammerschwihr a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg