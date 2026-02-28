Balade au crépuscule Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne
Balade au crépuscule Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne vendredi 3 avril 2026.
Balade au crépuscule
Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 23:00:00
Date(s) :
2026-04-03
.
Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 57 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade au crépuscule Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente