Balade au crépuscule Salle des Fêtes Saint-Vallerin

Informations pratiques

Saint-Vallerin

Balade au crépuscule

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Vallerin Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Balade et Patrimoine vous donne rendez-vous pour cette balade pédestre d’environ 7 km, guidée et commentée par Jean-Luc Reumaux, à la découverte de Saint-Vallerin. La randonnée sera suivie d’un repas partagé dans la convivialité.

Inscription et règlement obligatoire avant le 23 juillet 2026. .

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Vallerin 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 13 40 56

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English : Balade au crépuscule

L’événement Balade au crépuscule Saint-Vallerin a été mis à jour le 2026-07-02 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II