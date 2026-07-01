Balade au crépuscule Salle des Fêtes Saint-Vallerin
lundi 27 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Vallerin
Informations pratiques
Saint-Vallerin
Balade au crépuscule
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Vallerin Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Balade et Patrimoine vous donne rendez-vous pour cette balade pédestre d’environ 7 km, guidée et commentée par Jean-Luc Reumaux, à la découverte de Saint-Vallerin. La randonnée sera suivie d’un repas partagé dans la convivialité.
Inscription et règlement obligatoire avant le 23 juillet 2026. .
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Vallerin 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 13 40 56
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English : Balade au crépuscule
L’événement Balade au crépuscule Saint-Vallerin a été mis à jour le 2026-07-02 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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