Balade au fil de l’eau Conservatoire Clément Janequin Châtellerault

Balade au fil de l'eau

Balade au fil de l’eau Conservatoire Clément Janequin Châtellerault mercredi 10 septembre 2025.

Balade au fil de l’eau

Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10

Date(s) :
2025-09-10

Balade au fil de l’eau
————————-

Rejoignez-nous le mercredi 10 septembre de 17h30 à 19h pour une balade éducative au fil de l’eau.
Rendez-vous sur le parking du Conservatoire Clément Janequin pour en apprendre davantage sur les inondations
Comment s’informer, réagir et se protéger. ️
Ne manquez pas cette occasion de mieux comprendre les risques d’inondation et de découvrir les mesures de prévention !

La balade sera également l’occasion de découvrir la biodiversité de ces milieux aquatiques.   .

Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

English : Balade au fil de l’eau

German : Balade au fil de l’eau

Italiano :

Espanol : Balade au fil de l’eau

L’événement Balade au fil de l’eau Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne