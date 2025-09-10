Balade au fil de l’eau Conservatoire Clément Janequin Châtellerault

Balade au fil de l’eau

Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault Vienne

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

2025-09-10

Rejoignez-nous le mercredi 10 septembre de 17h30 à 19h pour une balade éducative au fil de l’eau.

Rendez-vous sur le parking du Conservatoire Clément Janequin pour en apprendre davantage sur les inondations

Comment s’informer, réagir et se protéger. ️

Ne manquez pas cette occasion de mieux comprendre les risques d’inondation et de découvrir les mesures de prévention !

La balade sera également l’occasion de découvrir la biodiversité de ces milieux aquatiques. .

