Balade au fil de l’eau Conservatoire Clément Janequin Châtellerault
Balade au fil de l’eau Conservatoire Clément Janequin Châtellerault mercredi 10 septembre 2025.
Balade au fil de l’eau
Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10
Balade au fil de l’eau
————————-
Rejoignez-nous le mercredi 10 septembre de 17h30 à 19h pour une balade éducative au fil de l’eau.
Rendez-vous sur le parking du Conservatoire Clément Janequin pour en apprendre davantage sur les inondations
Comment s’informer, réagir et se protéger. ️
Ne manquez pas cette occasion de mieux comprendre les risques d’inondation et de découvrir les mesures de prévention !
La balade sera également l’occasion de découvrir la biodiversité de ces milieux aquatiques. .
Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Balade au fil de l’eau
German : Balade au fil de l’eau
Italiano :
Espanol : Balade au fil de l’eau
L’événement Balade au fil de l’eau Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne