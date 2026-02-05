Balade au fil de l’eau

GAEC Peresse Eonet Crédin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:00:00

fin : 2026-04-02 16:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Dans le cadre du Blavet au naturel, par Pontivy Communauté, Blavet terres & eaux et le GAEC Peresse Eonet

Participez à une sortie nature immersive pour comprendre le rôle des zones humides, des haies bocagères, des mares ; comment restaurer un cours d’eau et préserver ses équilibres naturels. Au fil de la balade, vous découvrirez la faune et

la flore qui peuplent ces milieux et les gestes essentiels pour les protéger.

Sur inscription (Limité à 20 personnes)

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés. .

GAEC Peresse Eonet Crédin 56580 Morbihan Bretagne +33 6 30 48 25 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade au fil de l’eau Crédin a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté