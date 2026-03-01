Balade au fil de l’eau et atelier cuisine Taulignan
Balade au fil de l’eau et atelier cuisine Taulignan mercredi 25 mars 2026.
Balade au fil de l’eau et atelier cuisine
Lieu dit Faujas Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales avec ses partenaires, vous propose un cycle d’animations autour de la santé et de l’environnement sur le territoire.
.
Lieu dit Faujas Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 22 53 ceder@ceder-provence.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Parc naturel régional des Baronnies provençales and its partners are offering a series of events focusing on health and the environment in the region.
L’événement Balade au fil de l’eau et atelier cuisine Taulignan a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes