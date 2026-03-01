Balade au fil de l’eau et atelier cuisine

Lieu dit Faujas Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales avec ses partenaires, vous propose un cycle d’animations autour de la santé et de l’environnement sur le territoire.

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Lieu dit Faujas Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 22 53 ceder@ceder-provence.org

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English :

The Parc naturel régional des Baronnies provençales and its partners are offering a series of events focusing on health and the environment in the region.

L’événement Balade au fil de l’eau et atelier cuisine Taulignan a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes