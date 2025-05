Balade au fil de l’eau – Irodouër, 24 mai 2025 09:30, Irodouër.

Fête de la nature balade au fil de l’eau à Irodouer.

De 9h30 à 12h près du lavoir

Au programme

– Balade pour petits et grands autour du bourg et des lieux de nature d’Irodouër, à la découverte de l’eau qui nous entoure.

– Animations autour du site restauré de l’ancienne lagune et de son évolution.

– Jeux sensoriels KIM organisé par le CMJ.

– Stand et animations autour des économies d’eau tenu par Eaux du Bassin Rennais via le programme ECODO. .

