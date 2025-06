Balade au fil de l’eau Mendive 18 juillet 2025 14:00

2025-07-18

Au fil de l’eau, découvrons les richesses naturelles et culturelles du plateau d’Irati. Au programme, balade guidée sur le sentier d’interprétation, au fil de l’eau, découverte de la faune et flore des tourbières et de la forêt environnante. rencontre avec les espèces animales et végétales qui croiseront notre chemin. Réservation obligatoire. .

Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques

