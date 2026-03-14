Balade au fil de l’Estrigon

Brocas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Le Syndicat Adour Midouze et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne vous invite pour une animation nature ouverte à tous. Venez découvrir les richesses naturelles locales, comprendre le rôle de l’eau dans nos paysages et explorer la biodiversité qui nous entoure. Une sortie conviviale pour apprendre, observer et partager un moment en pleine nature.

Réservation obligatoire. À partir de 6 ans.

Animation gratuite. .

Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 a.poli@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Balade au fil de l’Estrigon

L’événement Balade au fil de l’Estrigon Brocas a été mis à jour le 2026-03-12 par PNR Landes de Gascogne