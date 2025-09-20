Balade au fil des lavoirs Clarbec
Balade au fil des lavoirs Clarbec samedi 20 septembre 2025.
Balade au fil des lavoirs
Parking de la Mairie Clarbec Calvados
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Découvrez le patrimoine rural
Déplacement en voiture individuelle.
Le programme
16h Commune de Clarbec avec performance des conteuses Vallée d’Auge créé à partir des témoignages des habitants 17h30 Distillerie Calvados DROUIN
Présentation du domaine par Christian DROUIN
Rapide restitution de la mission d’inventaire en salle de dégustation
Performance sonore et dansée (OMEDOC + Flora GAUDIN) autour du lavoir du domaine créée à partir de la collecte de mémoire des habitants.
Verre de l’amitié en présence des acteurs du projets et du public .
Parking de la Mairie Clarbec 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
English : Balade au fil des lavoirs
Discover our rural heritage
German : Balade au fil des lavoirs
Entdecken Sie das ländliche Erbe
Italiano :
Scoprite il nostro patrimonio rurale
Espanol :
Descubra nuestro patrimonio rural
