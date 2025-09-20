Balade au fil des lavoirs Clarbec

Parking de la Mairie Clarbec Calvados

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découvrez le patrimoine rural

Déplacement en voiture individuelle.

Le programme

16h Commune de Clarbec avec performance des conteuses Vallée d’Auge créé à partir des témoignages des habitants 17h30 Distillerie Calvados DROUIN

Présentation du domaine par Christian DROUIN

Rapide restitution de la mission d’inventaire en salle de dégustation

Performance sonore et dansée (OMEDOC + Flora GAUDIN) autour du lavoir du domaine créée à partir de la collecte de mémoire des habitants.

Verre de l’amitié en présence des acteurs du projets et du public .

Parking de la Mairie Clarbec 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Balade au fil des lavoirs

Discover our rural heritage

German : Balade au fil des lavoirs

Entdecken Sie das ländliche Erbe

Italiano :

Scoprite il nostro patrimonio rurale

Espanol :

Descubra nuestro patrimonio rural

