Balade Au Fil Des Mots Médiathèque de Saint-Perdon Saint-Perdon

Médiathèque de Saint-Perdon 65, avenue des Ecoles Saint-Perdon Landes

Balade au fil des Mots 1er salon du livre , rencontres d’auteurs et dédicaces.

Au programme du 26 octobre de 10h à 18h à la Médiathèque Saint-Perdon:

– à 10 h ouverture du salon

– de 10h30 à 11h30 Table ronde écrire pour faire vivre la mémoire , animée par les éditions Passiflore suivie d’une séance de dédicaces jusqu’à 12h30 avec Gilles Kerlorc’h, Fréderic Sudupé et Patrick Fort, Patricia Martinez.

– de 13h à 14h Découverte de la Médiathèque et Atelier créatif .

– de 14h30 à 15h30 Table ronde Culture Locale , animée par les librairies La Louve et Caractères, suivie d’une séance de dédicaces jusqu’à 16h30 avec Serge Tachon, Simone Gelin, et Laurent Philipparie.

– de 14h30 à16h Activité Pâtissière Déco Lettres , animée par les délices de Sèv.

– de 15h45 à 16h15 Restitution du travail autour du scénario mené par l’auteur Luc Fouliard avec l’espace ados. .

Médiathèque de Saint-Perdon 65, avenue des Ecoles Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 00 98 mediatheque@saint-perdon.com

