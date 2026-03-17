Balade au fil des saisons Balade florale

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

RDV MNE 65.

Venez découvrir le lac de Puydarrieux à travers sa flore sauvage. Le temps d’une balade vous apprendrez plus sur la reconnaissance de certaines plantes sauvages.

Sur inscription.

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à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

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English :

RDV MNE 65.

Come and discover Lac de Puydarrieux through its wild flora. Take a walk and learn how to recognize certain wild plants.

Registration required.

L’événement Balade au fil des saisons Balade florale Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65