Balade au fil des saisons le lac en hiver PUYDARRIEUX Puydarrieux

Balade au fil des saisons le lac en hiver

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Partez à la découverte du lac de Puydarrieux en période d’hivernage.

Sortie adaptée aux familles. RDV à la MNE65, covoiturage possible jusqu’au lac.

Prix libre avec inscription.

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Discover Lake Puydarrieux during the winter season.

Suitable for families. Meeting point at MNE65, carpooling possible to the lake.

Free with registration.

German :

Entdecken Sie den See von Puydarrieux während der Überwinterung.

Für Familien geeignete Exkursion. RDV am MNE65, Fahrgemeinschaften zum See möglich.

Preis frei mit Anmeldung.

Italiano :

Scoprite il lago Puydarrieux durante il periodo di svernamento.

Adatto alle famiglie. Punto d’incontro a MNE65, possibilità di car pooling fino al lago.

Gratuito con iscrizione.

Espanol :

Descubra el lago de Puydarrieux durante la invernada.

Apto para familias. Punto de encuentro en MNE65, posibilidad de compartir coche hasta el lago.

Gratuito con inscripción.

