Balade au fil des saisons sur la trace des animaux PUYDARRIEUX Puydarrieux

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-23

Partons sur la trace des animaux du lac de Puydarrieux. Soyez curieux, ouvrez les yeux, retrouvez de nombreux indices de leur présence. Sortie adaptée aux familles.

Plein tarif: 5,50€,.

Tarif -12 ans & adhérent: 4€.

Sur inscription.

RDV MNE 65. .

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Let’s set off on the trail of the animals of Lac de Puydarrieux. Be curious, open your eyes and look for clues to their presence. Suitable for families.

Full price: 5.50?

Under 12s & members: 4?

Registration required.

German :

Begeben wir uns auf die Spuren der Tiere im See von Puydarrieux. Seien Sie neugierig, halten Sie die Augen offen und finden Sie zahlreiche Hinweise auf ihre Anwesenheit. Der Ausflug ist für Familien geeignet.

Voller Preis: 5,50?

Preis für Kinder unter 12 Jahren und Mitglieder: 4?

Nach Anmeldung.

Italiano :

Partiamo sulle tracce degli animali del lago Puydarrieux. Siate curiosi, aprite gli occhi e cercate i numerosi indizi della loro presenza. Adatto alle famiglie.

Prezzo intero: 5,50 euro.

Sotto i 12 anni e i soci: 4 euro.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Partamos tras la pista de los animales del lago de Puydarrieux. Sea curioso, abra los ojos y busque los numerosos indicios de su presencia. Apto para familias.

Tarifa completa: 5,50 euros.

Menores de 12 años y socios: 4 euros.

Inscripción obligatoria.

