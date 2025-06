Balade au fil du temps Neuvy-sur-Barangeon 8 juillet 2025 20:00

Cher

Balade au fil du temps Neuvy-sur-Barangeon

8 juillet 2025 20:00

22:00

2025-07-08

Visite guidée avec pour thème l’histoire du village et la nature

Route de Bourges

Route de Bourges
Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Guided tour on the theme of village history and nature

German :

Geführter Rundgang mit den Themen Dorfgeschichte und Natur

Italiano :

Visita guidata incentrata sulla storia del villaggio e della natura

Espanol :

Visita guiada centrada en la historia del pueblo y la naturaleza

