BALADE AU LAC DES OLIVETTES

Vailhan Hérault

Découverte du Lac des Olivettes par Manon Lasternas de 10h00 à 12h00.

Tarif Participation libre et consciente.

Inscription obligatoire.

Notre association Demain La Terre ! intervient depuis 25 ans auprès du public scolaire, mais aussi auprès du grand public . Nous proposons tout au long de l’année un programme avec des activités gratuite pour la population locale et les visiteurs sorties, ateliers, visites, conférence sur la nature, l’eau, les déchets, les énergies…, sur le territoire du Pays Coeur d’Hérault, mais nous allons occasionnellement sur les territoires voisins.

Vailhan 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44 accueil@demainlaterre.fr

English :

Discovery of Lac des Olivettes by Manon Lasternas from 10:00 am to 12:00 pm.

Price: Free participation.

Registration required.

