Balade « au lac en vélorail » Gare d’Allègre Allègre

Balade « au lac en vélorail » Gare d’Allègre Allègre samedi 28 juin 2025.

Balade « au lac en vélorail »

Gare d’Allègre 11 Rue des Potelleries Allègre Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28 14:30:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

Date(s) :

2025-06-28 2025-09-06

Commencez par une balade en vélorail pour rejoindre Malaguet. Puis, un guide vous conduira sur les bords du lac de Malaguet pour découvrir cette réserve naturelle régionale. Pour le retour, un verre convivial et votre vélorail vous attendent…

.

Gare d’Allègre 11 Rue des Potelleries Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 43 88 train@agrivap.fr

English :

Start with a vélorail ride to Malaguet. Then, a guide will take you to the shores of Lac de Malaguet to discover this regional nature reserve. On the way back, a convivial drink and your velorail await you…

German :

Beginnen Sie mit einer Fahrt mit dem Velorail nach Malaguet. Dann führt Sie ein Führer an die Ufer des Sees von Malaguet, um dieses regionale Naturschutzgebiet zu erkunden. Auf dem Rückweg warten ein gemütliches Getränk und Ihr Velorail auf Sie…

Italiano :

Iniziate con un viaggio in vélorail fino a Malaguet. Una guida vi condurrà sulle rive del lago Malaguet per farvi scoprire questa riserva naturale regionale. Al ritorno, vi aspettano un aperitivo e il vostro velorail…

Espanol :

Empiece con un paseo en vélorail hasta Malaguet. A continuación, un guía le llevará a orillas del lago de Malaguet para ayudarle a descubrir esta reserva natural regional. A la vuelta, le espera una bebida amistosa y su velorail…

L’événement Balade « au lac en vélorail » Allègre a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay