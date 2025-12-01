Balade au Parc les Jours Heureux SALECHAN Saléchan

Balade au Parc les Jours Heureux

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

2025-12-20

Le parc ouvre ses portes pour les vacances )

Venez profiter d’un moment inoubliable en famille au cœur de la nature !

Fermeture exceptionnelle le 25/12 et le 01/01.

Nos animaux vous attendent nombreux pour partager avec vous de merveilleux instants

Pensez également à réserver nos animations au 06 83 85 68 85 afin de garantir votre place !

Moments magiques, découvertes et sourires garantis !

Sur réservation au 06 83 85 68 85

Nous vous accueillons en visite libre, tous les jours de 10h à 18h.

Découvrir notre boutique de producteurs locaux.

Une aire de pique-nique est à votre disposition.

Vous pourrez également profiter de votre visite pour faire un petit baptême à poney. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (réservation conseillée) .

English :

The park opens its doors for the vacations )

Come and enjoy an unforgettable family holiday in the heart of nature!

Exceptionally closed on 12/25 and 01/01.

Our animals are waiting to share wonderful moments with you

Don’t forget to reserve your place at our events by calling 06 83 85 68 85!

Magical moments, discoveries and smiles guaranteed!

To book, call 06 83 85 68 85

