Balade au pas de l’âne Les Caisses de Jean-Jean Mouriès samedi 13 septembre 2025.

Samedi 13 septembre 2025 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône

Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne participez à une balade en compagnie de petits ânes, à Mouriès, le samedi 13 septembre, de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30 !Familles

Avec les associations Chemin Faisan et P’tits ânes

Balade familiale en compagnie d’ânes bâtés.

Le parcours, spécialement adapté aux familles, traverse le site exceptionnel des Caisses de jean-jean et propose d’y découvrir sa biodiversité et son patrimoine remarquable.



Deux horaires au choix

– 9h30 à 12h30

– 13h30 à 16h30 .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Les Caisses de Jean-Jean at a donkey’s pace: join us for a walk with little donkeys in Mouriès on Saturday 13 September, from 9.30am to 12.30pm or from 1.30pm to 4.30pm!

German :

Les Caisses de Jean-Jean im Eselschritt: Nehmen Sie an einem Ausflug in Begleitung kleiner Esel in Mouriès teil, am Samstag, den 13. September, von 9:30 bis 12:30 Uhr oder von 13:30 bis 16:30 Uhr!

Italiano :

Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne: partecipate a una passeggiata a dorso d’asino a Mouriès sabato 13 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 o dalle 13.30 alle 16.30!

Espanol :

Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne: ¡participe en un paseo en burro en Mouriès el sábado 13 de septiembre, de 9:30 a 12:30 o de 13:30 a 16:30!

