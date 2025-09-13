Balade au pas de l’âne Les Caisses de Jean-Jean Mouriès
Samedi 13 septembre 2025 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône
Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne participez à une balade en compagnie de petits ânes, à Mouriès, le samedi 13 septembre, de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30 !Familles
Avec les associations Chemin Faisan et P’tits ânes
Balade familiale en compagnie d’ânes bâtés.
Le parcours, spécialement adapté aux familles, traverse le site exceptionnel des Caisses de jean-jean et propose d’y découvrir sa biodiversité et son patrimoine remarquable.
Deux horaires au choix
– 9h30 à 12h30
– 13h30 à 16h30 .
Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
English :
Les Caisses de Jean-Jean at a donkey’s pace: join us for a walk with little donkeys in Mouriès on Saturday 13 September, from 9.30am to 12.30pm or from 1.30pm to 4.30pm!
German :
Les Caisses de Jean-Jean im Eselschritt: Nehmen Sie an einem Ausflug in Begleitung kleiner Esel in Mouriès teil, am Samstag, den 13. September, von 9:30 bis 12:30 Uhr oder von 13:30 bis 16:30 Uhr!
Italiano :
Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne: partecipate a una passeggiata a dorso d’asino a Mouriès sabato 13 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 o dalle 13.30 alle 16.30!
Espanol :
Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne: ¡participe en un paseo en burro en Mouriès el sábado 13 de septiembre, de 9:30 a 12:30 o de 13:30 a 16:30!
