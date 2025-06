Balade au pays de contes Blainville-sur-l’Eau 29 juin 2025 10:30

Meurthe-et-Moselle

Balade au pays de contes L’entre deux eaux Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 10:30:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Balade au pays des contes, représentation théâtrale des classes Enfants et Ados de l’EMEA, le dimanche 29 juin à 10h30 à l’Entre-deux-Eaux !

Cette comédie pour enfants et adolescents d’Angélique Sutty se base sur trois contes des Frères Grimm (HANSEL ET GRETEL / LES MUSICIENS DE BRÊME / LES TROIS PLUMES). Ajoutez un vrai zeste de modernité et un grain de folie. Pour lier le tout, incorporez 2 mamies bavardes qui viendront agrémenter la préparation de commentaires farfelus. Vous obtiendrez une pièce de théâtre drôle et pétillante qui enchantera les petits comme les grands.

Ouvert à tous les publics et gratuit !Tout public

L’entre deux eaux

Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 72 23 emea@blainvillesurleau.fr

English :

Balade au pays des contes, a theatrical performance by EMEA?s Kids and Teens classes, on Sunday June 29 at 10:30 am at l?Entre-deux-Eaux!

This comedy for children and teenagers by Angélique Sutty is based on three tales by the Brothers Grimm (HANSEL AND GRETEL / LES MUSICIENS DE BRÊME / LES TROIS PLUMES). Add a real zest of modernity and a touch of madness. And to tie it all together, add 2 chatty grannies who can add their wacky comments to the mix. The result is a funny, sparkling play that will delight young and old alike.

Open to all audiences and free of charge!

German :

Balade au pays des contes, Theateraufführung der Klassen Enfants et Ados der EMEA, am Sonntag, den 29. Juni um 10.30 Uhr im Entre-deux-Eaux!

Diese Komödie für Kinder und Jugendliche von Angélique Sutty basiert auf drei Märchen der Gebrüder Grimm (HANSEL UND GRETEL / DIE MUSIKANTEN AUS BREMEN / DIE DREI FEDERN). Fügen Sie eine echte Prise Modernität und ein Körnchen Verrücktheit hinzu. Um das Ganze zusammenzuhalten, sollten Sie zwei redselige Omas einbauen, die die Zubereitung mit skurrilen Kommentaren bereichern. Das Ergebnis ist ein witziges und spritziges Theaterstück, das Groß und Klein begeistern wird.

Offen für alle und kostenlos!

Italiano :

Balade au pays des contes, spettacolo teatrale delle classi EMEA Bambini e Ragazzi, domenica 29 giugno alle 10.30 all’Entre-deux-Eaux!

Questa commedia per bambini e ragazzi di Angélique Sutty è basata su tre fiabe dei fratelli Grimm (HANSEL E GRETEL / LES MUSICIENS DE BRÊME / LES TROIS PLUMES). Aggiungete una vera e propria scorza di modernità e un tocco di follia. Per unire il tutto, aggiungete due nonnine chiacchierone che aggiungeranno i loro commenti stravaganti al mix. Il risultato è una commedia divertente e frizzante che appassionerà grandi e piccini.

Aperto a tutto il pubblico e gratuito!

Espanol :

¡Balade au pays des contes, representación teatral de las clases de niños y adolescentes de la EMEA, el domingo 29 de junio a las 10.30 h en el Entre-deux-Eaux!

Esta comedia para niños y adolescentes de Angélique Sutty se basa en tres cuentos de los hermanos Grimm (HANSEL Y GRETEL / LES MUSICIENS DE BRÊME / LES TROIS PLUMES). Añade un auténtico toque de modernidad y una pizca de locura. Para que todo encaje, añada dos abuelitas parlanchinas que añadirán sus comentarios chiflados a la mezcla. El resultado es una obra divertida y chispeante que hará las delicias de grandes y pequeños.

Abierto a todos los públicos y gratuito

L’événement Balade au pays de contes Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2025-06-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS