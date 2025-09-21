Balade Au rythme de la Nature Puygiron

Découverte des plantes médicinales, la cueillette pour une transformation en bâton de fumigation et des exercices de bien être, stretching doux et relaxation au coeur de la Nature.

English :

Discover medicinal plants, gather them and transform them into fumigation sticks, and enjoy wellness exercises, gentle stretching and relaxation in the heart of nature.

German :

Entdeckung von Heilpflanzen, Sammeln für die Verarbeitung zu Räucherstäbchen und Wellness-Übungen, sanftes Stretching und Entspannung im Herzen der Natur.

Italiano :

Scoprite le piante medicinali, raccoglietele e trasformatele in bastoncini per la fumigazione, e godetevi gli esercizi di benessere, lo stretching dolce e il relax nel cuore della natura.

Espanol :

Descubra plantas medicinales, recójalas y conviértalas en varas de fumigar, y disfrute de ejercicios de bienestar, estiramientos suaves y relajación en plena naturaleza.

