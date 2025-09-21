Balade au rythme du cheval comtois Pavillon de l’Arquebuse Dole

Balade au rythme du cheval comtois Pavillon de l’Arquebuse Dole dimanche 21 septembre 2025.

Balade au rythme du cheval comtois Dimanche 21 septembre, 16h00, 16h45, 17h30, 18h15 Pavillon de l’Arquebuse Jura

Sur inscription auprès de Dole Tourisme | Nombre de places limité | Départ du circuit au chalet blanc, avenue de Lahr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Fin : 2025-09-21T18:15:00 – 2025-09-21T19:15:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez Dole en calèche et sillonnez le centre-ville avec les Attelages du Val d’Amour.

Pavillon de l’Arquebuse 89 Av. de Lahr, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 72 11 22 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-09-03T14:26:30.582Z », « data »: [{« eventDuration »: « 45 », « bookingContact »: « contact@byhellodole.fr », « response »: {« passId »: 342610826, « isPending »: false, « addressId »: 273015}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T14:26:30.175Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1735499, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T14:26:30.319Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 386466716, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758463200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T14:26:30.581Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/342610826 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez Dole en calèche et sillonnez le centre-ville avec les Attelages du Val d’Amour.

© Office de tourisme de Dole