BALADE AU SALAGOU, COUCHER DU SOLEIL ET DÉGUSTATION DE VINS Celles

BALADE AU SALAGOU, COUCHER DU SOLEIL ET DÉGUSTATION DE VINS

Une expérience inoubliable sur les bords du Salagou.

Guidés par un accompagnateur passionné, vous explorerez un site d’exception, entre paysages grandioses, flore remarquable et formations rocheuses spectaculaires.

Au bord du lac, laissez-vous émerveiller par un coucher de soleil autour d’un pique-nique et d’une dégustation de vins en AOC Terrasses du Larzac.

Partez pour une expérience inoubliable sur les bords du Salagou, au cœur du Géoparc Terres d’Hérault.

Guidés par un accompagnateur passionné, vous explorerez un site d’exception, entre paysages grandioses, flore remarquable et formations rocheuses spectaculaires. Ce sera aussi l’occasion de découvrir la géologie de ce lieu riche en histoires.

Au bord du lac, laissez-vous émerveiller par un coucher de soleil saisissant, le tout dans une ambiance conviviale autour d’un pique-nique partagé.

La journée s’achèvera en beauté avec une dégustation de vins de l’AOC Terrasse du Larzac, animée par deux vignerons du territoire :

– Domaine la tête dans les étoiles, Luc Jourdan.

– Mas des chimères, Maguelonne Dardé.

Géo-évènement, En partenariat avec l’AOC terrasses du Larzac

À partir de 6 ans. Sur inscription, obligatoire. Participation libre et consciente .

Celles 34700 Hérault Occitanie

English :

An unforgettable experience on the banks of the Salagou.

Guided by a passionate guide, you’ll explore an exceptional site, with its grandiose landscapes, remarkable flora and spectacular rock formations.

Enjoy a picnic lunch and AOC Terrasses du Larzac wine tasting at sunset on the shores of the lake.

German :

Ein unvergessliches Erlebnis an den Ufern des Salagou.

Unter der Leitung eines passionierten Begleiters erkunden Sie einen außergewöhnlichen Ort mit grandiosen Landschaften, einer bemerkenswerten Flora und spektakulären Felsformationen.

Lassen Sie sich am Ufer des Sees bei einem Picknick und einer Weinprobe der AOC Terrasses du Larzac von einem Sonnenuntergang verzaubern.

Italiano :

Un’esperienza indimenticabile sulle rive del Salagou.

Accompagnati da una guida entusiasta, esplorerete un sito eccezionale, con paesaggi grandiosi, una flora straordinaria e formazioni rocciose spettacolari.

Sulle rive del lago, ammirate il tramonto con un picnic e una degustazione di vini AOC Terrasses du Larzac.

Espanol :

Una experiencia inolvidable a orillas del Salagou.

De la mano de un guía entusiasta, explorará un lugar excepcional, con sus imponentes paisajes, su notable flora y sus espectaculares formaciones rocosas.

A orillas del lago, disfrute de la puesta de sol con un picnic y una degustación de vinos de la DOC Terrasses du Larzac.

