Balade au temps des mines Saint-Laurs

Balade au temps des mines

Place de la Rampière Saint-Laurs Deux-Sèvres

Rendez-vous le vendredi 18 juillet, place de la Rampière pour une soirée festive, historique et conviviale !

18h30 Départ pour une promenade contée de 3 km à la découverte de l’univers des mines.

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est indispensable avant le 3 juillet par mail à :

secretariat@saintlaurs.fr

ou par téléphone au 05.49.75.20.10

Restauration et buvette sur place

20h30 Spectacle folk

22h45 Retraite aux flambeaux

23h Feu d’artifice

Venez nombreux plonger dans l’histoire et partager un moment agréable en famille ou entre amis ! .

Place de la Rampière Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 20 10

