Balade au Val de Chézine, La Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain

Balade au Val de Chézine Samedi 14 mars, 15h00 La Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Entre prairies et vallons, ville et campagne, venez redécouvrir le val de Chézine au cours de cette balade ludique pour petits et grands explorateurs.

Tout public, enfant accompagné d’un adulte à partir de 8 ans.

Par Vous êtes ici

La Longère de la Bégraisière rue françois rabelais saint-herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 24 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/balade-au-val-de-chezine/ »}]

Venez redécouvrir le val de Chézine au cours de cette balade ludique pour petits et grands explorateurs. biodiversité nature