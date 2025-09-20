Balade audioguidée « Autour de Gargas » Nestploria Aventignan

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Avec Pierre de Karst, découvrez Gargas et ses environs en marchant… Au fil de cette balade de 2km, découvrez les secrets de la géologie et de l’histoire.

Parcours à retrouver sur Wivisites ou QR Code à scanner à l’entrée de Nestploria.

Nestploria Route des Grottes, 65660 Aventignan Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie http://www.grottesdegargas.fr Site majeur de l’art préhistorique européen, les grottes de Gargas ont été fréquentées il y a 27 000 ans par nos ancêtres chasseurs – pêcheurs – cueilleurs. Ils y ont laissé de nombreuses traces : gravures, peintures d’animaux… et un ensemble énigmatique de plus de 200 peintures de mains aux doigts incomplets. Des traces réalisées 10000 ans avant Lascaux ! Le site possède aussi un centre d’interprétation appelé Nestploria. Cet espace muséographique permet d’accéder via les nouvelles technologies et différents espaces d’expositions aux savoirs scientifiques actuels sur les grottes de Gargas. Depuis A64 sortie 26 Lannemezan, sortie 17 Montréjeau, direction Aventignan.

Journées européennes du patrimoine 2025

