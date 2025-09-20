Balade augmentée Archistoire « Sur le chemin des pierres de Collobrières au Monastère de la Verne » Collobrières

Voyagez dans le temps grâce à l’application Archistoire qui vous propose une balade en réalité hybride à la découverte de la capitale des Maures Collobrières.

Boulevard Charles Caminat Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 48 08 00 collobrieres@mpmtourisme.com

English :

Travel back in time thanks to the Archistoire application, which offers you a virtual tour of the capital of the Maures: Collobrières.

German :

Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit mit der App Archistoire, die Ihnen einen virtuellen Spaziergang zur Entdeckung der Hauptstadt der Mauren bietet: Collobrières.

Italiano :

Viaggiate indietro nel tempo grazie all’applicazione Archistoire, che vi offre un tour virtuale della capitale dei Maures: Collobrières.

Espanol :

Viaje en el tiempo con la aplicación Archistoire, que le llevará a un recorrido de realidad híbrida por la capital de los Maures, Collobrières.

