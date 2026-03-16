Balade automnale

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-02 09:30:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Que se passe-t-il sur la Réserve de Chérine au tout début de l’automne? Le début de la migration des oiseaux, la parade des cerfs, les fruits et baies sauvages …. Tout un univers à découvrir.

Balade automnale L’automne est la saison des changements, son emprise sur la Brenne se manifeste à travers les couleurs, les fruits sauvages, la migration des oiseaux… Un tableau sans cesse renouvelé que l’on peut découvrir au cours de cette balade ; champignons, cerfs et autres mammifères se laisseront peut-être voir au détour du bois. 5 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

What happens on the Chérine Reserve in early autumn? Birds begin to migrate, deer parade, wild fruits and berries …. A whole universe to discover.

L’événement Balade automnale Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Brenne