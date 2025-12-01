Balade autos motos des pères Noël Plouhinec

Balade autos motos des pères Noël

Départ poulgoazec et sur les routes Plouhinec Finistère

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Une balade autos motos sur les routes du cap avec des voitures US et de prestige… des motos… décorés noël… chauffeur et passager en père Noël… distribution de bonbons aux personnes sur le parcours et au retour sur le terre-plein de Poulgoazec !

5€/ par casque. .

Départ poulgoazec et sur les routes Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 50 26 46 36

