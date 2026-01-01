Balade autour de Bonny-sur-Loire

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 13:45:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Rendez-vous à Bonny-sur-Loire le samedi 10 janvier pour une balade conviviale de 6 km autour du village organisée par le Mille Club. Départ à 13h45 depuis la place de la mairie. L’occasion parfaite de découvrir les charmes de la campagne loirétaine en toute simplicité. Participation gratuite.

Le samedi 10 janvier, Bonny-sur-Loire (Loiret) devient le théâtre d’une promenade paisible et conviviale. Cette balade de 6 kilomètres, organisée par le Mille Club, invite à explorer les trésors naturels et patrimoniaux de la commune bonnychonne. Le rendez-vous est fixé à 13h45 sur la place de la mairie. Idéale pour s’évader le temps d’un après-midi, cette sortie promet un moment de partage et de découverte en toute simplicité. En famille, entre amis ou en solo, chacun peut profiter de cette escapade gratuite pour prendre un bol d’air frais et apprécier le cadre bucolique de Bonny-sur-Loire. Prévoir des chaussures adaptées et une dose de bonne humeur pour savourer pleinement cette expérience au cœur de la nature environnante. .

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 51 03 mille.clubs.bonnychon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in Bonny-sur-Loire on Saturday January 11 for a friendly 6km walk around the village organized by the Mille Club. Departure at 1.45pm from Place de la Mairie. The perfect opportunity to discover the charms of the Loirétaine countryside in all simplicity. Participation is free.

L’événement Balade autour de Bonny-sur-Loire Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX