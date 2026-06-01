BALADE AUTOUR DE CAZEDARNES Cruzy
BALADE AUTOUR DE CAZEDARNES Cruzy samedi 20 juin 2026.
Cruzy
BALADE AUTOUR DE CAZEDARNES
Cruzy Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Balade de 19km au départ de Cazedarnes
Venez marcher, découvrir notre belle région et partager un moment convivial dans la bonne humeur !
Rendez-vous au parking de l’espace des loisirs.
Balade de 19 km au départ de Cazedarnes
Venez marcher, découvrir notre belle région et partager un moment convivial dans la bonne humeur !
Rendez-vous au parking de l’espace des loisirs. .
Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 38 02 38
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English : BALADE AUTOUR DE CAZEDARNES
19-km hike starting from Cazedarnes
Come hike, explore our beautiful region, and enjoy a friendly, fun-filled time together!
Meet at the Espace des Loisirs parking lot.
L’événement BALADE AUTOUR DE CAZEDARNES Cruzy a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN