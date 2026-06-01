Cruzy

BALADE AUTOUR DE CAZEDARNES

Cruzy Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Balade de 19km au départ de Cazedarnes

Venez marcher, découvrir notre belle région et partager un moment convivial dans la bonne humeur !

Rendez-vous au parking de l’espace des loisirs.

Balade de 19 km au départ de Cazedarnes

Venez marcher, découvrir notre belle région et partager un moment convivial dans la bonne humeur !

Rendez-vous au parking de l’espace des loisirs. .

Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 38 02 38

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English : BALADE AUTOUR DE CAZEDARNES

19-km hike starting from Cazedarnes

Come hike, explore our beautiful region, and enjoy a friendly, fun-filled time together!

Meet at the Espace des Loisirs parking lot.

L’événement BALADE AUTOUR DE CAZEDARNES Cruzy a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN