Balade autour de l’observatoire photographique du Grand Site Mairie de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval

Balade autour de l’observatoire photographique du Grand Site

Mairie de Saint-Jouin-Bruneval 2 Place Stéphane Hessel Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Le Syndicat Mixte Grand Site Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre, Are You Experiencing ? et l’Atelier Polis vous proposent

Une balade à la découverte des paysages du Grand Site Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre, le mercredi 15 avril de 14h à 16h.

Au programme une promenade de 4 km entre le centre-bourg de Saint-Jouin-Bruneval jusqu’à la plage par le sentier des préfalaises, guidée par Vincent Poilleux, paysagiste à l’atelier POLIS.

En chemin, nous découvrirons 5 points de vue de l’observatoire photographique des paysages mis en place sur ce territoire de 13 communes, visant à suivre l’évolution de leurs paysages.

Le parcours se terminera à la médiathèque avec l’exposition Lieux oubliés de Guillaume Boutigny.

Sur inscription. .

Mairie de Saint-Jouin-Bruneval 2 Place Stéphane Hessel Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 75 86 syndicatmixte@grandsitefalaisesetretat.fr

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English : Balade autour de l’observatoire photographique du Grand Site

L’événement Balade autour de l’observatoire photographique du Grand Site Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie