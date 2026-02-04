Balade autour des femmes remarquables Route de Montbeugny Yzeure
Route de Montbeugny Parking d’Yzeurespace Yzeure Allier
Début : 2026-03-29 15:00:00
2026-03-29
Balade pour découvrir le portrait de femmes qui ont marqué la ville. Accessible à tous prévoir vêtements adaptés aux conditions climatiques.
Route de Montbeugny Parking d’Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
Stroll to discover the portraits of women who have left their mark on the city. Accessible to all bring weather-appropriate clothing.
