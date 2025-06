Balade autour des plantes de la Saint Jean – Jardin-verger Conservatoire Nay 21 juin 2025 09:30

Au cours d’un parcours facile et ombragé sur les sentiers du bois d’Assat, Marie Baudoin, ethnobotaniste, et Hubert Lassus-Pigat du CLAB vous conteront l’histoire des plantes de la Saint-Jean et évoqueront les rituels de protection et de soin en Béarn, bien au-delà des seules plantes de cette fête.

9h30 Rendez-vous au Jardin Verger (3bis route du Bois)

10h00 Départ à pied vers le bois d’Assat.

13h00 Pique-nique au sommet des coteaux, avec une belle vue sur la plaine et les Pyrénées.

16h00 Retour au Jardin Verger.

A l’issue de la balade, celles et ceux qui le souhaitent pourront visiter le jardin, classé Jardin Remarquable.

Conditions pratiques :

– Balade conseillée à partir de 14 ans (mineurs accompagnés)

– Pique-nique tiré du sac

– Prévoir chaussures de marche .

