Balade autour des puits et fours à pain de Montalembert Place des Brumes Sauzé-entre-Bois

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez pour une balade conviviale à la découverte des fours à pain et anciens puits de Montalembert, témoins du patrimoine rural et des usages collectifs d’autrefois.

Le parcours (environ 2 km) sera ponctué d’explications et se conclura par une démonstration de cuisson du pain, suivie d’un moment de détente à la buvette en fin de parcours.

Place des Brumes Place des Brumes, 79190 Montalembert Sauzé-entre-Bois 79190 Montalembert Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0661056508 https://www.facebook.com/profile.php?id=61566505846810 Balade autour des puits et fours à pain de Montalembert avec démonstration de cuisson du pain à 10h00 et 15h00. Accueil de 9h00 à 17h00. Parking, balade, pas d’aménagement spécifique.

© Jacky Volette