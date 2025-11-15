Balade autour du lac de Puydarrieux Découverte des oiseaux migrateurs PUYDARRIEUX Puydarrieux

Balade autour du lac de Puydarrieux Découverte des oiseaux migrateurs PUYDARRIEUX Puydarrieux samedi 15 novembre 2025.

Balade autour du lac de Puydarrieux Découverte des oiseaux migrateurs

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Guidé par un ou une salarié de l’association lors d’une balade autour du lac, nous vous proposons d’observer les oiseaux migrateurs avec du matériel adéquat.

Plein tarif: 5,50€.

Tarif -12 ans & adhérent: 4€.

RDV à la MNE 65. .

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Guided by a member of our staff on a walk around the lake, you can observe migratory birds with the appropriate equipment.

Full price: 5.50?

Under 12s & members: 4?

German :

Auf einem Spaziergang rund um den See können Sie unter Anleitung eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin des Vereins Zugvögel mit entsprechender Ausrüstung beobachten.

Voller Preis: 5,50?

Preis für Kinder unter 12 Jahren und Mitglieder: 4?

Italiano :

Guidati da un collaboratore dell’associazione durante una passeggiata intorno al lago, vi offriamo la possibilità di osservare gli uccelli migratori con l’attrezzatura adeguata.

Prezzo intero: 5,50 euro.

Minori di 12 anni e soci: 4 euro.

Espanol :

Guiados por un empleado de la asociación durante un paseo alrededor del lago, le ofrecemos la oportunidad de observar aves migratorias con el equipo adecuado.

Precio completo: 5,50 euros.

Menores de 12 años y socios: 4 €.

L’événement Balade autour du lac de Puydarrieux Découverte des oiseaux migrateurs Puydarrieux a été mis à jour le 2025-09-16 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65