Balade autour du lac MARCIAC Marciac

Début : 2025-10-02 10:00:00

fin : 2025-10-02 12:00:00

2025-10-02

Participez à la balade mensuelle, autour du lac, organisée par Marciac Accueil.

Rendez-vous à 10h pour un premier tour de lac (3 km), puis un 2ème à tour à 11h pour ceux qui souhaitent continuer l’effort et ceux qui n’ont pu arriver plus tôt.

Profitez de la balade libre ou d’une initiation à la marche rapide. Pour la marche rapide, pensez à amener vos bâtons.

En savoir plus sur Marciac Accueil que vous soyez dans la région depuis quelques mois ou depuis plusieurs années, venez participer à des visites de la région et des activités conviviales découvertes culturelles, visite du patrimoine, randonnées, ateliers culinaires, échange autour d’un livre, échanges linguistiques, etc.

MARCIAC Lac Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 85 48 53 06 marciacaccueil32@gmail.com

English :

Join us for our monthly walk around the lake, organized by Marciac Accueil.

Meet at 10 a.m. for a first lap of the lake (3 km), then a 2nd lap at 11 a.m. for those who wish to continue the effort and those who couldn’t get there earlier.

Enjoy a leisurely stroll or an introduction to fast walking. For fast walking, remember to bring your poles.

Find out more about Marciac Accueil: whether you’ve been in the area for a few months or several years, come and take part in visits to the region and convivial activities: cultural discoveries, heritage visits, hikes, culinary workshops, book exchanges, language exchanges, etc.

German :

Nehmen Sie am monatlichen Spaziergang um den See teil, der von Marciac Accueil organisiert wird.

Treffpunkt ist um 10 Uhr für eine erste Runde um den See (3 km), dann eine zweite Runde um 11 Uhr für diejenigen, die sich weiter anstrengen möchten, und diejenigen, die nicht früher ankommen konnten.

Genießen Sie einen freien Spaziergang oder eine Einführung in das schnelle Gehen. Für den schnellen Spaziergang denken Sie bitte daran, Ihre Stöcke mitzubringen.

Mehr zu Marciac Accueil: Egal, ob Sie seit einigen Monaten oder seit mehreren Jahren in der Region leben, nehmen Sie an Besichtigungen der Region und geselligen Aktivitäten teil: kulturelle Entdeckungen, Besichtigung des Kulturerbes, Wanderungen, kulinarische Workshops, Austausch rund um ein Buch, Sprachaustausch usw.

Italiano :

Partecipate alla passeggiata mensile intorno al lago organizzata da Marciac Accueil.

Ritrovo alle 10 per il primo giro del lago (3 km), poi un secondo giro alle 11 per chi vuole continuare lo sforzo e per chi non è riuscito ad arrivare prima.

Godetevi una passeggiata tranquilla o un’introduzione alla camminata veloce. Per la camminata veloce, ricordatevi di portare i bastoncini.

Per saperne di più su Marciac Accueil: che siate in zona da pochi mesi o da diversi anni, venite a partecipare alle visite della regione e alle attività conviviali: scoperte culturali, visite al patrimonio, passeggiate, laboratori culinari, scambi di libri, scambi linguistici, ecc.

Espanol :

Únase al paseo mensual alrededor del lago organizado por Marciac Accueil.

Quedamos a las 10.00 h para dar la primera vuelta al lago (3 km), y a las 11.00 h una segunda vuelta para los que deseen continuar el esfuerzo y los que no hayan podido llegar antes.

Disfrute de un paseo tranquilo o de una introducción a la marcha rápida. Para la marcha rápida, recuerde traer sus bastones.

Más información sobre Marciac Accueil: tanto si lleva unos meses como varios años en la zona, venga a participar en visitas a la región y actividades amistosas: descubrimientos culturales, visitas al patrimonio, paseos, talleres culinarios, intercambios de libros, intercambios lingüísticos, etc.

