Balade autour du lac MARCIAC Marciac
Début : 2025-12-04 10:00:00
Partez pour une marche accompagnée de 2,8 km autour du lac de Marciac et profitez d’un moment paisible au grand air, dans la douceur hivernale avant les fêtes de fin d’année.
MARCIAC Lac Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 95 41 54 65 mairie@marciac.fr
English :
Set off on a 2.8 km guided walk around the Marciac lake and enjoy a peaceful moment in the fresh air, in the mild winter weather before the festive season.
German :
Machen Sie sich auf zu einem 2,8 km langen begleiteten Spaziergang um den See von Marciac und genießen Sie einen friedlichen Moment an der frischen Luft, im milden Winter vor den Weihnachtsfeiertagen.
Italiano :
Fate una passeggiata guidata di 2,8 km intorno al lago di Marciac e godetevi un momento di pace all’aria aperta, nel mite clima invernale che precede le festività.
Espanol :
Dé un paseo guiado de 2,8 km alrededor del lago de Marciac y disfrute de un momento de tranquilidad al aire libre, con el suave clima invernal previo a las fiestas.
