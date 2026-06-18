Altenach

Balade autour du sentier de l’eau

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Profitez d’une balade autour de l’eau. Sur inscription.

Inauguré en 2025, le sentier de l’eau vous invite à suivre le fil de l’histoire et de la nature au coeur d’Altenach. Fontaines, source, puits artésien, étang ou encore rigole d’alimentation chaque étape révèle une facette du patrimoine lié à l’eau. Accordez-vous une promenade dépaysante sur les traces de l’eau et découvrez la richesse de ce territoire façonné par cet élément indissociable de notre territoire. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Enjoy a walk along the water. Registration required.

L’événement Balade autour du sentier de l’eau Altenach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau