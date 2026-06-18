Balade autour du sentier de l’eau Altenach
Balade autour du sentier de l’eau Altenach jeudi 30 juillet 2026.
Altenach
Balade autour du sentier de l’eau
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Profitez d’une balade autour de l’eau. Sur inscription.
Inauguré en 2025, le sentier de l’eau vous invite à suivre le fil de l’histoire et de la nature au coeur d’Altenach. Fontaines, source, puits artésien, étang ou encore rigole d’alimentation chaque étape révèle une facette du patrimoine lié à l’eau. Accordez-vous une promenade dépaysante sur les traces de l’eau et découvrez la richesse de ce territoire façonné par cet élément indissociable de notre territoire. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Enjoy a walk along the water. Registration required.
L’événement Balade autour du sentier de l’eau Altenach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau
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