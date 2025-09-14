Balade Autrement #3 Saint-Doulchard

Balade Autrement #3 Saint-Doulchard dimanche 14 septembre 2025.

Balade Autrement #3

28 Chemin des Petites Plantes Saint-Doulchard Cher

Début : 2025-09-14 14:30:00

fin : 2025-09-14 17:30:00

2025-09-14

Balade de 8 kms en famille !

En famille ou pas, vous allez ressortir vos meilleurs chaussures pour 8 kms de marche entre ville et campagne ! Des enigmes jalonneront votre périple et qui sait, vous trouverez peut-être la bonne réponse à l’issue de la balade à l’occasion d’un petit en-cas !

Participation libre

Départ à 14h30 du Centre de Loisirs de Saint-Doulchard.

L’an passé, 95 adultes et 25 enfants ont participé à cette balade autrement, donc pour cette 3ème édition on compte sur vous pour éclater les compteurs ! .

28 Chemin des Petites Plantes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire contact@saint-doulchard-autrement.fr

English :

An 8-kilometre family outing!

German :

8 km langer Familienspaziergang!

Italiano :

Una passeggiata di 8 km in famiglia!

Espanol :

Un paseo familiar de 8 km

