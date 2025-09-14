Balade Autrement #3 Saint-Doulchard
28 Chemin des Petites Plantes Saint-Doulchard Cher
Début : 2025-09-14 14:30:00
fin : 2025-09-14 17:30:00
Balade de 8 kms en famille !
En famille ou pas, vous allez ressortir vos meilleurs chaussures pour 8 kms de marche entre ville et campagne ! Des enigmes jalonneront votre périple et qui sait, vous trouverez peut-être la bonne réponse à l’issue de la balade à l’occasion d’un petit en-cas !
Participation libre
Départ à 14h30 du Centre de Loisirs de Saint-Doulchard.
L’an passé, 95 adultes et 25 enfants ont participé à cette balade autrement, donc pour cette 3ème édition on compte sur vous pour éclater les compteurs ! .
28 Chemin des Petites Plantes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire contact@saint-doulchard-autrement.fr
English :
An 8-kilometre family outing!
German :
8 km langer Familienspaziergang!
Italiano :
Una passeggiata di 8 km in famiglia!
Espanol :
Un paseo familiar de 8 km
