Balade aux chandelles à travers le temps au Château Balestard La Tonnelle Château Balestard La Tonnelle Saint-Émilion

Balade aux chandelles à travers le temps au Château Balestard La Tonnelle

2025-10-17

2025-10-17

À la tombée du jour, laissez-vous transporter à travers les siècles au cœur du Château Balestard La Tonnelle. Fondée au XVe siècle et aujourd’hui entre les mains de la famille Capdemourlin, installée dans la région depuis 1647, notre propriété vous ouvre ses portes pour une soirée unique.

Au fil d’une visite guidée, explorez l’histoire et l’évolution de ce domaine témoins des siècles. A la lueur des bougies, nos guides vous mèneront dans ce cadre unique, jusqu’à notre magnifique terrasse panoramique.

La soirée se conclura par une dégustation de vins issus de nos trois propriétés, sublimée par une planche apéritive gourmande.

Le point de rendez-vous est à la Tonnelle du Château Balestard La Tonnelle, juste à côté du parking visiteurs derrière la tour de guet.

Il y a des places PMR devant la boutique.

Tarif à partir 15€ (gratuit pour les moins de 6 ans). .

Château Balestard La Tonnelle Balestard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 62 06 visites@vignoblescapdemourlin.com

