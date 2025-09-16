Balade aux lampions à Courçay Courçay

Balade aux lampions à Courçay

Rue du Commerce Courçay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-01-03 17:00:00

fin : 2026-01-03 18:30:00

2026-01-03

BALADE AUX LAMPIONS à Courçay

De l’église Saint-Urbain aux bords de l’Indre en passant par la varenne, venez découvrir en famille le charmant bourg de Courçay.

La petite Suisse tourangelle vous dévoilera quelques-uns de ses secrets aux cours de cette balade aux lampions.

Boisson chaude à partager à l’issue de la visite.

Rdv devant l’église

Durée 1h15

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Réservation vivement conseillée sur www.paysloiretouraine.fr

Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. 5 .

Rue du Commerce Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

LAMPIONS’ WALK in Courçay

From the church of Saint-Urbain to the banks of the Indre and the Varenne, come and discover the charming village of Courçay with your family.

The « Little Switzerland of Touraine » will reveal some of its secrets during this lantern-lit stroll.

Hot drinks included

German :

BALADE AUX LAMPIONS in Courçay

Von der Kirche Saint-Urbain über die Varenne bis hin zum Ufer des Flusses Indre: Entdecken Sie mit Ihrer Familie das charmante Städtchen Courçay.

Die « kleine Schweiz von Tours » wird Ihnen bei diesem Spaziergang mit Laternen einige ihrer Geheimnisse enthüllen.

Heißes Getränk im Paket

Italiano :

CAMMINATA DEI LAMPIONI a Courçay

Dalla chiesa di Saint-Urbain alle rive dell’Indre e della Varenne, venite a scoprire l’affascinante villaggio di Courçay con la vostra famiglia.

La « Piccola Svizzera della Touraine » vi svelerà alcuni dei suoi segreti durante questa passeggiata a lume di lanterna.

È inclusa una bevanda calda

Espanol :

CAMINO DE LOS CAMPEONES en Courçay

De la iglesia de Saint-Urbain a las orillas del Indre y de la Varenne, venga a descubrir en familia el encantador pueblo de Courçay.

La « Pequeña Suiza de Touraine » le desvelará algunos de sus secretos durante este paseo iluminado con linternas.

Bebida caliente incluida

