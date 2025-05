Balade aux lampions Visite guidée à Niort – Niort, 10 mai 2025 07:00, Niort.

Partez pour une visite guidée unique et sensorielle avec Agnès Dupont-Brillatz le long de la Sèvre Niortaise. À la lueur des lampions, découvrez l’histoire et le patrimoine industriel de Niort, dans une ambiance féérique et paisible. Entre nature, architecture et récits historiques, cette promenade de 2h vous plonge dans un univers magique, accessible à tous.

Réservez dès maintenant ! .

Rue de la Chamoiserie

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79

